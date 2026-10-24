MP में DGP की कुर्सी को लेकर नया ट्विस्ट, मकवाना के रिटायरमेंट पर DG जेल ने उठाए सवाल, CS से मिले

इस बीच डीजीपी पद के पैनल में शामिल सबसे सीनियर आइपीएस अधिकारी जेल डीजी डॉ. वरुण कपूर (DG Jail IPS Varun Kapoor) ने मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल (CS Ashok Barnwal) और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला (ACS Sanjay Shukla) से मुलाकात की। उन्होंने डीजीपी की नियुक्ति संबंधी नियमावली स्पष्ट की है। कपूर ने मौखिक रूप से पीएचक्यू की उस नोटशीट को गलत बताया, जिसमें डीजीपी की रिटायरमेंट तारीख 30 नवंबर से बढ़ाकर 2 दिसंबर करने की बात लिखी है।