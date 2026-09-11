एमपी के नए डीजीपी की दौड़ में 12 आइपीएस, सरकार की बड़ी कवायद

Kailash Makwana : मध्यप्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के लिए कवायद तेज हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने 12 आइपीएस अफसरों के नाम दिल्ली भेज दिए हैं। जिन अफसरों के नामों का पैनल भेजा गया है उनमें 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। वे हाल ही में 38 साल की सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार एमपी के नए डीजीपी के लिए 1991 बैच के आइपीएस वरुण कपूर, उपेंद्र जैन व प्रज्ञा ऋचा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि उनके नामों पर केंद्र सरकार ही अंतिम निर्णय लेगी।