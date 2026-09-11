11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

एमपी के नए डीजीपी की दौड़ में 12 आइपीएस, सरकार की बड़ी कवायद

DGP Kailash Makwana : 1991 बैच के कपूर, जैन व ऋचा का नाम सबसे आगे, प्रदेश के नए डीजीपी के लिए सरकार ने 12 आइपीएस अफसरों के नाम भेजे दिल्ली, अफसरों के नामों का पैनल भेजा
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Sep 11, 2026

डीजीपी कैलाश मकवाना दो माह बाद रिटायर हो रहे हैं : फोटो सोर्स : X @ips_kmak

डीजीपी कैलाश मकवाना दो माह बाद रिटायर हो रहे हैं : फोटो सोर्स : X @ips_kmak

Kailash Makwana : मध्यप्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के लिए कवायद तेज हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने 12 आइपीएस अफसरों के नाम दिल्ली भेज दिए हैं। जिन अफसरों के नामों का पैनल भेजा गया है उनमें 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। वे हाल ही में 38 साल की सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार एमपी के नए डीजीपी के लिए 1991 बैच के आइपीएस वरुण कपूर, उपेंद्र जैन व प्रज्ञा ऋचा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि उनके नामों पर केंद्र सरकार ही अंतिम निर्णय लेगी।

गृह विभाग ने 12 सीनियर आइपीएस अफसरों के नामों का पैनल तैयार कर दिल्ली भेजा

मध्यप्रदेश में नए डीजीपी की चयन प्रक्रिया सरकार ने तेज कर दी है। गृह विभाग ने 12 सीनियर आइपीएस अफसरों के नामों का पैनल तैयार कर दिल्ली भेजा है। इसमें 1991 बैच के तीन, 1992 बैच के तीन, 1993 बैच के दो और 1994 बैच के चार अफसरों के नाम हैं।

डीजीपी पैनल में वरिष्ठता क्रम में पहला नाम 1991 बैच के आइपीएस वरुण कपूर का

नए डीजीपी के लिए बनाए गए पैनल में वरिष्ठता क्रम में पहला नाम 1991 बैच के आइपीएस वरुण कपूर का है। वे अभी जेल डीजी हैं। दूसरा नाम ईओडब्ल्यू डीजी उपेंद्र जैन और तीसरे नंबर पर होमगार्ड डीजी प्रज्ञा ऋचा हैं। इस पैनल में से यूपीएससी की कमेटी तीन नामों का पैनल सरकार को भेजेगी। इनमें से एक नाम पर सरकार मुहर लगाएगी।

1 दिसंबर 2024 को डीजीपी ने संभाला था पद

मध्यप्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना का कार्यकाल इसी साल नवंबर में खत्म हो जाएगा। 23 नवंबर 2024 को सरकार ने डीजीपी के लिए उनके नाम का ऐलान किया था। 1 दिसंबर को कैलाश मकवाना ने मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानि डीजीपी पद संभाला था।

हाल में ही 38 साल की सेवा अवधि पूर्ण होने पर भावुक ट्वीट किया

एमपी के डीजीपी कैलाश मकवाना दो माह बाद रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने हाल में ही 38 साल की सेवा अवधि पूर्ण होने पर भावुक ट्वीट किया। इस मौके पर डीजीपी कैलाश मकवाना ने अपनी कई पुरानी तस्वीरें साझा कीं।

इन नामों से बना पैनल

1991 बैच के वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा।
1992 बैच के पंकज श्रीवास्तव, आदर्श कटियार, जी. अखेतो सेमा।
1993 बैच के अनिल कुमार और रवि गुप्ता।
1994 बैच के आइपीएस अनंत सिंह, मनमीत सिंह नारंग, राजाबाबू सिंह और डीपी गुप्ता।

Vidisha News : मानसरोवर गई मां की चीन बॉर्डर के पास मिली आखिरी लोकेशन, 4 दिनों से इंतजार कर रही बेटी

ये भी पढ़ें
ईशा ग्रुप में मानसरोवर गई थी विदिशा की स्वाती

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2026 12:13 pm

Published on:

11 Sept 2026 11:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के नए डीजीपी की दौड़ में 12 आइपीएस, सरकार की बड़ी कवायद

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Live: जयपुर के वार्ड 27 में जबरदस्त हंगामा, किशनगढ़ के वार्ड 38 में चले लात-घूंसे, निर्दलीय प्रत्याशी को पीटा

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Phase 2 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मेरी तबीयत गंभीर थी, हाथ फेरते ही ठीक…’, नीम करोली बाबा के पोते ने बताया रोचक किस्सा

नीब करौरी बाबा पोते धनंजय शर्मा (Photo Source - Patrika)
भोपाल

शराब कांड: आरोपियों के संरक्षण पर दिग्विजय से भिड़े मंत्री गोविंद सिंह, बीजेपी नेतृत्व भी गंभीर

govind singh rajput
भोपाल

एमपी के मंत्री के निर्देश मानने से आयुक्त ने किया साफ इंकार, बढ़ी मुश्किलें

education minister uday pratap singh called the dpi commissioner
भोपाल

Bhopal news: भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित की ‘रियाज आलीशान हवेली’, 25 लोगों को मिलेगा नोटिस

रियाज मंजिल पर कब्जा, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
भोपाल

MP में सरकारी विभागों को निर्देश जारी, कर्मचारियों का होगा ऑनलाइन डेटा, छुट्टी लेने का तरीका बदला

सभी विभागों में लागू होंगे पोर्टल, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.