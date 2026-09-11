MP में सरकारी विभागों को निर्देश जारी, कर्मचारियों का होगा ऑनलाइन डेटा, छुट्टी लेने का तरीका बदला

विभाग ने पोर्टलों को सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में अपनाए जाने के निर्देश दिए हैं। नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों के संपूर्ण सेवा-जीवन चक्र का सुव्यवस्थित एवं एकीकृत प्रबंधन सुनिश्चित होगा। अवकाश, भ्रमण, सूचनाओं एवं अन्य सेवा संबंधी अनुमतियों के निराकरण में समय एवं कार्यभार में कमी आएगी तथा निर्णय प्रक्रिया तेज एवं पारदर्शी होगी। पदोन्नति, परिवीक्षाधीन अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाओं की पुष्टि एवं अन्य स्थापना-संबंधी प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण में सुविधा होगी। स्थानांतरण, पदस्थापना एवं अन्य कार्य अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित हो सकेंगे।