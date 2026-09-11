एमपी में पहली बार 50 लाख लोगों के पट्टों की होगी नि:शुल्क रजिस्ट्री, जानें तारीख

सीएम डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को सेवा संकल्प अभियान को लेकर की गई तैयारियों की वीसी के जरिए समीक्षा की। जिसमें नि:शुल्क की जाने वाली रजिस्ट्री के संबंध में कलेक्टरों से तैयारियों का फीडबैक लिया। सीएम ने उक्त अभियान को लेकर गुरुवार दूसरी बार वीसी ली। जिसमें मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने फ्लो में सेवा संकल्प की तारीख 17 सितंबर की जगह 17 नवंबर बता दी। जिसपर जिस पर सीएम ने उन्हें तुरंत टोका हुए इस अहम अभियान की तारीख ही भूल रहे हो, तब काम कैसे चलेगा। सही तारीख तो याद रखो।