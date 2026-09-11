शराब कांड: आरोपियों के संरक्षण पर दिग्विजय से भिड़े मंत्री गोविंद सिंह, बीजेपी नेतृत्व भी गंभीर

Minister Govind Singh : एमपी की राजनीति में अब सागर की मिलावटी शराब घुल गई है। दोनों दलों के नेताओं पर ऐसा नशा छाया है कि अपनों को ही निशाना बनाने में लगे हैं। सोशल मीडिया में पोस्ट में नेता एक-दूसरे पर हमलावर हैं। शराब कांड के आरोपियों के संरक्षण पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। उनकी नेताओं के साथ फोटो वायरल हो रहीं हैं। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं- आरोपियों को किन नेताओं की शह है! पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सागर शराब कांड के आरोपियों के संरक्षण पर मंत्री गोविंद सिंह को घेरा तो उन्होंने भी पलटवार किया। भाई ने भी दिग्विजय पर सवाल उठाए। इधर शराब कांड पर सोशल मीडिया में चल रही राजनीतिक बयानबाजी पर बीजेपी नेतृत्व भी गंभीर है। कांग्रेस प्रदेश के आबकारी आयुक्त के निलंबन की मांग कर रही है।