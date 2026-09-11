Bhopal news: भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित की ‘रियाज आलीशान हवेली’, 25 लोगों को मिलेगा नोटिस

रियाज मंजिल खानू गांव में बड़े तालाब के किनारे बनी आलीशान हवेली है। इससे लगे हुए भवन को शादी हॉल (बागोबहार) के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इस जमीन पर कई घरों का निर्माण भी कर लिया गया है। भोपाल जिला प्रशासन में शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के अंतर्गत कलेक्टर भोपाल और एसडीएम बैरागढ़ को इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। कलेक्टर असिस्टेंट कस्टोडियन एसडीएम डिप्टी कस्टोडियन और तहसीलदार इंस्पेक्टर के रूप में काम करते हैं। यानि मामले में समन जारी करना, बयान दर्ज करना, अवैध कब्जेधारियों की बेदखली, अवैध खरीद-बिक्री को अमान्य ठहराना, संपत्ति का सीमांकन जैसे काम किए जा सकेंगे।