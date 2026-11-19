बता दें कि शहर में 22 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर लेकर 15 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच विवाह के भारी मुहूर्त है। इस सीजन में 2500-3000 हजार शादियां होंगी। हर शादी में छोटे नोटों की औसतन 10-15 नोटों की गड्डियों की जरूरत पड़ती है। यानी 40 हजार फ्रेश नोटों की गड्डियां जरूरी है। जबकि बैंक और बाजार मेंमुश्किल से 20 हजार ही उपलब्ध है। टेंट कारोबार से जुड़े सुनील सिंह बताते कि बुकिंग के साथ ही लोग शादियों बख्शीश और नेग देने कड़क नोटों की गड्डियों की मांग कर रहे है।