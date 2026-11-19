Bhopal news: कभी अंग्रेजी अखबारों में पत्रकारिता, तो कभी शहर के नामी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक जिम्मेदारी। फरर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली महिला की जिंदगी का दूसरा पहलू एमडी ड्रग्स के कथित कारोबार से जुड़ा निकला। पुलिस जांच में सामने आया है कि ड्रग्स की तस्करी करने वाली साजिया आलम (33) ने पत्रकारिता में एमए किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने भोपाल के एक बड़े अंग्रेजी अखबार में ट्रेनी के रूप में काम शुरू किया। इसके बाद वह एक अन्य अंग्रेजी अखबार से भी जुड़ी रही। पत्रकारिता छोड़ने के बाद उसने शिक्षा क्षेत्र में काम शुरू किया। वह सागर पब्लिक स्कूल में एडमिन-एचआर की जिम्मेदारी संभाल चुकी है। इसके अलावा सेज स्कूल, सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट क्राई स्कूल, ज्ञान गंगा स्कूल मैनेजमेंट और आइएएस यूनिवर्सिटी रातीबड़ में भी अलग-अलग प्रशासनिक और एचआर पदों पर काम कर चुकी है।