Pancreatic Cancer Early Signs: अचानक शुगर बढ़ने के पीछे छिपा हो सकता है अग्नाशय कैंसर (फोटो सोर्स- Magnific)
Pancreatic cancer early signs: मधुमेह दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। एक बार यह शरीर में प्रवेश कर जाए, तो जिंदगी भर छुटकारा नहीं मिलता। उम्र बढ़ने के साथ ही यह बीमारी और गंभीर रूप ले लेती है। ऐसे में अगर 50 साल की उम्र के बाद अचानक मधुमेह यानी डायबिटीज होने का पता चले तो इसे उम्र या खानपान का असर मानकर नजरअंदाज न करें। यह अग्नाशय यानी पेंक्रियाज कैंसर का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। शुरुआत में इस कैसर के लक्षण स्पष्ट नहीं होते। मरीज पेट की मामूली परेशानी, भूख कम लगने या वजन घटने को सामान्य समस्या समझते रहते हैं। जब तक बीमारी का पता चलता है, तब तक ट्यूमर आसपास के अंगों और महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं तक फैल सकता है। इससे ऑपरेशन भी मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों ने ऐसे संकेतों को गंभीरता से लेने की सलाह दी है।
विश्वभर में हर साल पांच लाख से अधिक लोग अग्नाशय कैंसर की चपेट में आते हैं। आइसीएमआर एनसीआरपी के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 21 हजार नए मामले सामने आते हैं। भोपाल हर वर्ष 1789 और मध्यप्रदेश में 8600 से अधिक कैंसर के नए मरीज चिह्नित होते हैं।
आंखों और त्वचा में पीलापन, गहरे रंग का पेशाब, फीका मल, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द का पीठ तक पहुंचना, भूख कम लगना और बिना कारण वजन घटना इसके संभावित संकेत हैं। लगातार थकान और पाचन संबंधी परेशानी भी हो सकती है। इन लक्षणों का मतलब हमेशा कैंसर नहीं है, लेकिन लगातार बने रहने पर जांच जरूरी है।
भोपाल एम्स के सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. विशाल गुप्ता के अनुसार, धूम्रपान, मोटापा, अत्यधिक शराब सेवन, मधुमेह, पारिवारिक इतिहास और अग्नाशय में लंबे समय की सूजन से खतरा बढ़ता है। अग्नाशय में चर्बी जमा होना भी खतरनाक है। डॉ. गुप्ता इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल इंट्रापेंक्रियाटिक फैट (गिफ्ट) अलायंस के शोध से जुड़े हैं।
धूम्रपान और तंबाकू से दूर रहें। वजन नियंत्रित रखें, नियमित व्यायाम करें और संतुलित भोजन अपनाएं। एम्स भोपाल में प्रत्येक गुरुवार को गैस्ट्रो सर्जरी ओपीडी में विशेष पेंक्रियाज क्लिनिक संचालित होता है। कार्यपालक निदेशक डॉ. नरेंद्र कोटवाल ने लोगों से समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने और जागरूकता बढ़ाने की अपील की है।
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