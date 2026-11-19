Pancreatic cancer early signs: मधुमेह दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। एक बार यह शरीर में प्रवेश कर जाए, तो जिंदगी भर छुटकारा नहीं मिलता। उम्र बढ़ने के साथ ही यह बीमारी और गंभीर रूप ले लेती है। ऐसे में अगर 50 साल की उम्र के बाद अचानक मधुमेह यानी डायबिटीज होने का पता चले तो इसे उम्र या खानपान का असर मानकर नजरअंदाज न करें। यह अग्नाशय यानी पेंक्रियाज कैंसर का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। शुरुआत में इस कैसर के लक्षण स्पष्ट नहीं होते। मरीज पेट की मामूली परेशानी, भूख कम लगने या वजन घटने को सामान्य समस्या समझते रहते हैं। जब तक बीमारी का पता चलता है, तब तक ट्यूमर आसपास के अंगों और महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं तक फैल सकता है। इससे ऑपरेशन भी मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों ने ऐसे संकेतों को गंभीरता से लेने की सलाह दी है।