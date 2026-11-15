गर्भ में बच्चे को ‘डायबिटीज’ का खतरा, भोपाल एम्स में विशेषज्ञों ने बताईं गंभीर सम्स्या, न करें ये गलती

अब तक बड़ों की बीमारी मानी जाने वाली टाइप-2 डायबिटीज' ने अब मासूम बचपन को भी अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। राजधानी के प्रमुख सरकारी अस्पतालों हमीदिया (जीएमसी), एम्स और जेपी की ओपीडी में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जहां पहले 10 साल से कम उम्र के बच्चों में केवल ऑटोइम्यून बीमारी यानी टाइप-1 डायबिटीज ही देखी जाती थी, वहीं अब बदलती जीवनशैली के कारण टाइप-2 डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी गंभीर समस्याएं भी आम हो गई हैं। चिकित्सकों के अनुसार, पिछले चार से पांच वर्षों में बच्चों में मधुमेह के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक, करीब दो प्रतिशत बच्चे टाइप-2 डायबिटीज की चपेट में हैं। अकेले भोपाल के अस्पतालों में प्रतिदिन 8 से 10 बच्चे डायबिटीज के उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि हर महीने एक ही डॉक्टर के पास 10-15 नए टाइप-2 के बाल मरीज सामने आ रहे हैं।