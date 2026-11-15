‘गोवा के Casino में बनवा दूंगा पार्टनर…’, भोपाल के ठेकेदार को ठगों ने लगाया 1.92 करोड़ का चूना

राजधानी के एक ठेकेदार के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने ठेकेदार को गोवा में संचालित कैसीनो में पार्टनर बनाने और कारोबार में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा दिया। ठेकेदार ने 1.92 करोड़ रुपए निवेश कर दिए। आरोपियों ने किस्तों में रकम हासिल की। काफी समय बीतने के बाद भी जब ठेकेदार को न तो पार्टनरशिप मिली और न ही निवेश की रकम वापस हुई, तो उसे अपने साथ धोखाधड़ी का संदेह हुआ। इसके बाद ठेकेदार ने आरोपियों से रकम वापस मांगी, तो वे टालमटोल करने लगे। ठेकेदार निशातपुरा पुलिस के पास गया, लेकिन उसका मामला दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद वह कोर्ट गया, जिसके आदेश पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है। मामले में पुलिस की पड़ताल जारी है।