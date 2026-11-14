लोकायुक्त रेड में नपे SDO संजीव शर्मा, 1.6 किलो सोना, डेढ़ किलो चांदी और लाखों कैश, पचमढ़ी के होटल-रिसॉर्ट में पहुंची टीम

डीएसपी लोकायुक्त वीरेंद्र सिंह ने कार्रवाई को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि, फॉरेस्ट एसडीओ संजीव शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर शिकायत मिली थी, जिसका सत्यापन किया गया, जिसमें शिकायत की पुष्टि होने के बाद मामला दर्ज कर ये कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि, कार्रवाई पचमढ़ी स्थित सरकारी आवास पर सुबह साढ़े छह बजे शुरु हुई। इसी दौरान उनके छिंदवाड़ा स्थित निजी निवास पर भी कार्रवाई की जा रही है। अबतक की कार्रवाई में उनके शासकीय निवास से 23 लाख रुपए नकद, एक किलो छहसौ ग्राम सोना, डेढ़ किलो चांदी, कई कीमती घड़ियों समेत कई कीमती सामानों के साथ कुछ अन्य संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं।