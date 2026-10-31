बाइसन सामने से नहीं करता हमला, पचमढ़ी में सेना के जवान की मौत के बाद वन अफसर ने बताई वजह

Wildlife-Human Conflict: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी में वन्यजीव गौर (इंडियन बाइसन) के हमले में भारतीय सेना के 17 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान आकाश चौहान की मौत (Pachmarhi Army Jawan Death) ने लोगों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए है। पचमढ़ी में बाइसन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि की संभावना भी जताई जा रही है। स्थानीय स्तर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जंगल में अलग-अलग झुंडों के बीच दूरी बनाए रखने और भोजन-पानी की उपलब्धता जैसे कारणों से कुछ वन्यजीव जंगल के किनारे या आबादी के नजदीक ठहर सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में किसी आधिकारिक आंकड़े या वैज्ञानिक आकलन की पुष्टि नहीं हुई है। वन विभाग पचमढ़ी के एडिशनल डायरेक्टर संजीव शर्मा इस मामले और बाइसन के व्यवहार को लेकर पत्रिका से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बाइसन का स्वभाव कभी भी सामने से हमला करने वाला नहीं होता।