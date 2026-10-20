Gen-Z ने बदला रावण दहन का अंदाज, नर्मदापुरम में पुतले के 10 सिरों पर लिखे समाज के 10 दुश्मन

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के श्रीराम हनुमान मंदिर के आस - पास रहने वाले बच्चों ने सबसे पहले तो खुद की पॉकेट मनी जोड़कर उससे सामान खरीदा और अपने हाथों से छोटे रावण का पुतला तैयार किया। इस रावण की सबसे खास बात ये थी कि, रावण के दस सिरों पर दस अलग - अलग विकारों के नाम लिखे गए थे। इनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, आलस्य और छल शामिल थे। बच्चों ने इन बुराइयों को रावण के दस सिरों के प्रतीक के रूप में पेश किया। छोटी सी उम्र में बड़ा संदेश दे रहे बच्चों का उद्देश्य सिर्फ रावण का पुतला दहन करना नहीं था, बल्कि लोगों को अपने भीतर मौजूद नकारात्मक विचारों और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए प्रेरित करना था।