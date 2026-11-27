32 वर्षीय रोमिता दुबे की मौत पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि समय रहते डेंगू फैलने की आशंका से स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया गया था, लेकिन विभाग ने गांव में डेंगू के मरीज होने की बात से इनकार कर दिया था। परिजनों के अनुसार 25 अक्टूबर को ही गांव में डेंगू फैलने की आशंका जताते हुए स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई थी। इसके बावजूद डेंगू की स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया गया और मलेरिया की जांच की जाती रही। परिवार का दावा है कि इसके बाद गांव में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हुए। उनके अपने घर में भी तीन लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए, जिनमें परिवार की छोटी बहू रोमिता दुबे की उपचार के दौरान मौत हो गई।