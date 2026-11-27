नीमच जिला अनिवार्य हॉलमार्किंग की श्रेणी में शामिल है। नियमों के मुताबिक, यहां कोई भी ज्वेलर वैध BIS हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन के बिना सोने के आभूषण नहीं बेच सकता। BIS के भोपाल ब्रांच ऑफिस को शिकायत मिली थी कि नीमच में कुछ ज्वेलर्स बिना वैध रजिस्ट्रेशन या फर्जी हॉलमार्क के साथ सोने की ज्वेलरी बेच रहे हैं। शिकायत के आधार पर करीब 12 अधिकारियों और कर्मचारियों की तीन टीमें गठित की गईं, जो शुकवार को नीमच पहुंची और रामबाबू ज्वेलर्स, आरआर ज्वेलर्स और जेम्स स्क्वायर सहित तीन प्रतिष्ठानों पर एक साथ जांच की।