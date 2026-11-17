271.99 करोड़ रुपए के कार्यों में लोक निर्माण विभाग के 124.87 करोड़ रुपए लागत के 13 सड़क निर्माण और मजबूतीकरण कार्य शामिल हैं। इसके अलावा 42.24 करोड़ रुपए के 30 ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण-भूमिपूजन किया गया। मनासा में सीतामऊ रोड पर 4.95 करोड़ रुपए की लागत से उच्चस्तरीय पुल बनाया जाएगा। जल संसाधन विभाग की 9 करोड़ रुपए लागत की दो लघु सिंचाई परियोजनाएं भी विकास पैकेज का हिस्सा हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 32.89 करोड़ रुपए के छह कार्यों में नई गोशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों में अतिरिक्त कक्ष और प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। नीमच, जावद और मनासा विधानसभा क्षेत्रों में 19 आंगनबाड़ी भवन भी बनाए जाएंगे। इन कार्यों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का लक्ष्य रखा गया है।