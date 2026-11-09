नीमच कैफे हत्याकांड में बड़ा खुलासा: ईशान को मुक्के मारने वाला अभिजीत तोमर फरार, हिरासत में 4 संदिग्ध

इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर अभिजीत सिंह तोमर का नाम सामने आया है। उसकी 'AST' लिखी थार गाड़ी के साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं, 20 वर्षीय निहाल शर्मा , पिता रवि शर्मा, निवासी नीमच सिटी की भूमिका भी जांच के दायरे में है। वहीं, दूसरे पक्ष से रवि और एक स्थानीय नाकेदार के पुत्र का नाम भी सामने आया है। गंभीर रूप से घायल रवि की हालत नाजुक होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश 'पप्पू' जैन के बेटे मेघ जैन, निवासी विकास नगर और रुद्राक्ष/रुद्रांश (25), पिता राजेश, निवासी वीर पार्क रोड भी संघर्ष में घायल हुए हैं। उनका उपचार जारी है।