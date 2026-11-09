जहां सालभर लगती है सोने-चांदी की दुकानें, वहां गोवर्धन पूजा पर लगती है मंडी, 127 साल पुरानी है नीमच की ये परंपरा

सब्जी खरीदने पहुंचे पारस सोनी ने बताया कि, सर्राफा बाजार के आसपास कई मंदिर हैं। गोवर्धन पूजा पर यहां अन्नकूट का प्रसाद तैयार होता है। लोगों को सब्जियों के लिए भटकना नहीं पड़े, इसलिए बारिश से ये मंडी लग रही है। सब्जी विक्रेता जगदीश जोशी बताते हैं कि, सर्राफा बाजार के व्यापारी इस आयोजन में पूरा सहयोग करते हैं। कोई व्यापारी उन्हें परेशान नहीं करता, बल्कि आत्मीयता से व्यवहार करता है। यही कारण है कि, वर्षों से ये परंपरा लगातार निभाई जा रही है। सराफा व्यापारी नंदू सराफ के अनुसार, गोवर्धन पूजा पर सब्जी मंडी लगाने में बाजार के सभी व्यापारियों का सहयोग रहता है। सुबह 5 बजे से मंडी सज गई है। दिनभर यहां खरीदारी का सिलसिला जारी रहेगा।