’15 नवंबर को इंदौर का पोहा खाएंगे दिलजीत दोसांझ, बस ये 4 गाने नहीं गा पाएंगे

हाल ही में दिल्ली में दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट हुआ था। अब इंदौर में शो होना है, लेकिन जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश ने आयोजक और आयोजन स्थल प्रबंधन को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से कॉन्सर्ट में चार गाने नहीं गाने के निर्देश दिए हैं। इन गानों में पटियाला पेग, 5 तारा ठीके, जीभ विचों लब्बिया और जट्ट उठे फिर करदा शामिल हैं। इन गानों पर रोक के पीछे उद्देश्य हथियार और नशे पर रोक लगाना है। ये रोक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 2019 के आदेश का पालन कराने के निर्देश में जारी की गई है। पत्र में कहा गया है कि इस तरह के गाने बच्चों पर दुष्प्रभाव छोड़ते हैं।