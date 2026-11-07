Indore News: दीपावली बाद हो सकती है भाजयुमो नगर अध्यक्ष की घोषणा, ये हैं दावेदार

माहौल तैयार किया जा रहा है कि पैनल के नामों को लेकर कोई भी नेता एक मत नहीं हो रहा है, आपस में खींचतान मची हुई है। एक को बनाते हैं तो बाकी नाराज हो जाएंगे। इस चक्रव्यूह के पीछे एक मंत्री हैं, जो सारा खेल खेल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि मौजूदा पैनल में उनका खोई खास नहीं है और वे इंदौर के संगठन में युवा मोर्चा के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। इस बात की भनक दावेदारों को लग गई है जो कि अब खुलकर सामने आने के मूड में हैं। हकीकत ये भी है कि सभी लंबे समय से मोर्चा में पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में पेराशूट एंट्री होती है तो सभी ठगे जाएंगे। ऐसा हुआ तो कुछ मोर्चा नेता तो खुलकर मैदान पकड़ने के मूड में हैं।