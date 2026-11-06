इंदौर में पिछली दिवाली के दिन 22 जगहों पर लगी थी आग, इस बार तैनात रहेंगे ‘अग्निशमन बाइक’ और ‘रोबोट’

इन तीन बड़ी आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को 100 से अधिक पानी के टैंकरों और 1 लाख लीटर से ज्यादा पानी का उपयोग करना पड़ा था। वहीं लसूडिय़ा क्षेत्र में दिवाली के दिन एक दर्दनाक भीषण अग्नि हादसा भी सामने आया था। 23 अक्टूबर की सुबह करीब 5 बजे 'सौम्या कार्स' शोरूम की तीन मंजिला इमारत के शीर्ष पर बने पेंटहाउस में आग लग गई थी। पुलिस जांच के अनुसार घर के मंदिर में जल रही अखंड ज्योति की लौ या शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी स्टोररूम और कमरों में फैल गई थी। बिजली गुल होने और तकनीकी खराबी के चलते इमारत का आधुनिक डिजिटल लॉक सिस्टम समय पर नहीं खुल सका, जिससे परिवार अंदर ही फंस गया था। इस हादसे में कार शोरूम के संचालक व वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल की दम घुटने से मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी श्वेता (रेखा) अग्रवाल गंभीर रूप से झुलस गई थीं और दोनों बेटियां सौम्या व मायरा धुएं के कारण अचेत हो गई थीं।