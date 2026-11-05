इंदौर में महिला मोर्चा अध्यक्ष की कुर्सी पर खींचतान, कविता – उषा ठाकुर आमने-सामने, तीसरे नाम पर हो सकता फैसला

Indore news: भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार और विधायक उषा ठाकुर के बीच एक बार फिर तलवार खिंच गई है। इस बार तनातनी ग्रामीण महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद को लेकर है। दोनों ही नेता अपनी-अपनी समर्थक को बनाने पर अड़ी हुई हैं और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। इस फेर में नियुक्ति की गुत्थी उलझ गई है। प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी के सख्त निर्देश हैं कि सभी जिलों में मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष- संयोजक के साथ उनकी टीम का गठन भी जल्दी किया जाए। इस फेर में इंदौर ग्रामीण क्षेत्र में युवा, पिछड़ा, अजा, अजजा और किसान मोर्चे के अध्यक्षों की घोषणा हो गई है, लेकिन महिला मोर्चा को लेकर पेंच फंस गया है। ग्रामीण राजनीति से ताल्लुक रखने वाली दो नेत्रियों के बीच तगड़ी खींचतान चल रही है।