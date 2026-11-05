5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय को फिर झटका, पार्षद के कार्यक्रम पोस्टर से मंत्री को फोटो गायब, न्योता भी नहीं भेजा

Kailash Vijayvargiya photo missing: इंदौर की सियासत में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा-1 एक बार फिर चर्चा में है। पार्षद के दीपावली मिलन समारोह ने भाजपा की अंदरूनी खींचतान उजागर कर दी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Updated: 5 Nov 2026, 8:56 AM IST

bjp rift kailash vijayvargiya photo missing councilor diwali event

Indore BJP rift: पार्षद के कार्यक्रम पोस्टर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को फोटो गायब (फोटो सोर्स- Patrika/Kailash Vijayvargiya Blogs)

Kailash Vijayvargiya photo missing: इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा-1 में भाजपा के भीतर सियासी खींचतान के संकेत एक बार फिर सामने आए है। इस बार वार्ड-7 की पार्षद भावना मनोज मिश्रा के दीपावली मिलन और उपहार वितरण समारोह को लेकर चर्चा है। आयोजन के लिए लगाए गए पोस्टर में मंत्री और स्थानीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय का फोटो नजर नहीं आया। कार्यक्रम में भी उनकी गैरमौजूदगी रही। इसे विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है।

मंत्री को आमंतत्रण तक नहीं भेजा

बुधवार को आयोजित यह कार्यक्रम पार्षद भावना मिश्रा की ओर से पिछले दस वर्षों से किया जा रहा है। इस बार आयोजन से ज्यादा चर्चा पोस्टर और उसमें स्थानीय विधायक की तस्वीर नहीं होने को लेकर रही। जानकारी के अनुसार, पार्षद की ओर से विजयवर्गीय को कार्यक्रम का आमंत्रण भी नहीं भेजा गया था, वहीं आयोजन में भाजपा प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे, सुदर्शन गुप्ता सहित कई नेता मौजूद रहे। समारोह में कमजोर वर्ग के परिवारों को दीपावली मनाने लिए जरूरी सामग्री वितरित की गई।

‘घोषणा करता हूं…’, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की सरकार की खिलाफत, कैबिनेट बैठक में पसरा सन्नाटा

ये भी पढ़ें
mp cabinet meeting Kailash Vijayvargiya opposed government

पहले भी सामने आ चुका है विरोध

पार्षद भावना मिश्रा व उनके पति इससे पहले भी विजयवर्गीय के कार्यक्रम से दूरी बनाकर चर्चा में रहे है। कुछ समय पहले 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनने विजयवर्गीय अपनी विधानसभा के एक कार्यकर्ता के घर पहुंचे थे। उस दौरान पार्षद और उनके पति वहां मौजूद नहीं थे, जबकि वे अपने कार्यालय में बैठकर कार्यक्रम सुन रहे थे। अब पार्षद के अपने आयोजन के पोस्टर से स्थानीय विधायक की तस्वीर गायब होने और कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं।

मन की बात के न्योते ने बिगाड़े मंत्री और पार्षद पति के रिश्ते

विधानसभा चुनाव के बाद विजयवर्गीय और पार्षद पति मनोज मिश्रा के बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन पिछले दिनों एक घटना के बाद मिश्रा ने दूरी बना ली। चर्चा है कि विजयवर्गीय उनके वार्ड के कंडिलपुरा में लाला यादव के घर मन की बात सुनने पहुंच गए। उन्हें बुलाया तक नहीं गया। ये बात उन्हें घर कर गई जिसके बाद से वे बगावत के मूड में आ गए। इस घटना से पहले वे आकाश विजयवर्गीय के सहयोगियों के हस्तक्षेप पर नाराजगी जता चुके थे, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया।

दिवाली समारोह में कैलाश विजयवर्गीय को न्योता ही नहीं ! इंदौर में विरोधी नेताओं के लिए बिछा रेड कारपेट

ये भी पढ़ें
कैलाश विजयवर्गीय (Photo Source: patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

5 Nov 2026, 8:56 AM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय को फिर झटका, पार्षद के कार्यक्रम पोस्टर से मंत्री को फोटो गायब, न्योता भी नहीं भेजा

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, इंदौर में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे धमाल, फ्री में होगी एंट्री

holkar stadium syed mushtaq ali trophy abhishek sharma vaibhav suryavanshi
इंदौर

महिलाओं का व्हाट्सऐप ग्रुप हैक, इंदौर में ठगों ने सबको भेजे मैसेज, करा डाला 30 हजार रूपए का भुगतान

व्हाट्सऐप ग्रुप हैक, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
इंदौर

RSS में संगठन विस्तार की नई रणनीति, क्षेत्रीय स्तर पर होंगे तबादले और नियुक्तियां, इंदौर में मंथन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैप फोटो प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
इंदौर

महंगी पड़ेगी दिवाली पर घर वापसी ! 10 हजार के पार हुए फ्लाइस-बस टिकट, इंदौर के यात्री परेशान

फ्लाइट से सफर, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
इंदौर

अब घर बैठे बुक करें ‘पंडित जी’, पूजा के लिए हो रही ऑनलाइन बुकिंग, इंदौर में 700 पंडित रजिस्टर्ड

पूजा-पाठ का नया मॉडल, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.