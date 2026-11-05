इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय को फिर झटका, पार्षद के कार्यक्रम पोस्टर से मंत्री को फोटो गायब, न्योता भी नहीं भेजा

विधानसभा चुनाव के बाद विजयवर्गीय और पार्षद पति मनोज मिश्रा के बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन पिछले दिनों एक घटना के बाद मिश्रा ने दूरी बना ली। चर्चा है कि विजयवर्गीय उनके वार्ड के कंडिलपुरा में लाला यादव के घर मन की बात सुनने पहुंच गए। उन्हें बुलाया तक नहीं गया। ये बात उन्हें घर कर गई जिसके बाद से वे बगावत के मूड में आ गए। इस घटना से पहले वे आकाश विजयवर्गीय के सहयोगियों के हस्तक्षेप पर नाराजगी जता चुके थे, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया।