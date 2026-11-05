क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, इंदौर में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे धमाल, फ्री में होगी एंट्री

इंदौर के होलकर स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और सपाट पिच के कारण बल्लेबाज यहां रनों की बरसात करते है। होलकर में कुल पांच अंतराष्ट्रीय टी-20 मैच हुए है। यहां पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 204 है और दूसरी का 174 रन है। इस मैदान में हाईएस्ट टीम टोटल 260 पर 5 विकेट है जो भारत ने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। इस मैच में रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी जो उस समय अंतराष्ट्रीय टी-20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक था। रोहित ने 118 रनों की पारी खेली थी जिसमें उन्होंने 10 छक्के और 12 चौके ठोके थे।