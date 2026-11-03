Indore Crime : खाते में 5 करोड़ देख खुश हो गया व्यापारी, विड्रॉल करते ही उड़ गए खुद के 22.50 लाख

साइबर ठगों ने यश सिक्युरिटी नाम से एक फर्जी एप तैयार कर व्यापारी को निवेश के जाल में फंसाया। ढाई महीने तक अलग-अलग किश्तों में आरटीजीएस, यूपीआई और एनईएफटी के जरिए रकम जमा करवाई जाती रही। इस दौरान एप पर निवेश की वैल्यू लगातार बढ़ती दिखाई गई और व्यापारी के खाते में 5 करोड़ 1 लाख 88 हजार रुपए का मुनाफा दिखाई देने लगा। करोड़ों रुपए का रिटर्न देखकर व्यापारी को भरोसा हो गया कि, उसका निवेश कई गुना बढ़ चुका है। लेकिन, जब इतनी बड़ी रकम निकालने के लिए विड्रॉल किया तो न पैसा मिला और न ही कोई जवाब। तब पता चला कि, एप पर दिख रहा करोड़ों का मुनाफा महज छलावा था और उसकी दी हुई पूरी रकम भी ठगी जा चुकी है। शिकायत पर महू पुलिस ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।