इंदौर में यंगस्टर्स के सामने नई चुनौती, IT कंपनियों में ‘डिग्री’ से नहीं मिलेगी नौकरी, आने वाला बड़ा बदलाव

एमपी के इंदौर शहर में इस बदलाव के बीच युवाओं के सामने भी नई चुनौती है। अब केवल बीटेक या एमसीए की डिग्री और पाइथन, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी पर्याप्त नहीं है। कंपनियां यह देख रही हैं कि उम्मीदवार इन तकनीकों से कोई एप्लीकेशन बना सकता है या नहीं और एआई की मदद से काम की गुणवत्ता और गति कितनी बढ़ा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस और साइबर सिक्योरिटी जैसी विशेषज्ञताओं को भी भर्ती में प्राथमिकता मिल रही है। पारंपरिक आइटी सपोर्ट और बार-बार किए जाने वाले तकनीकी कामों में ऑटोमेशन बढ़ने से रोजगार के अवसरों का स्वरूप बदल रहा है, वहीं एआइ एमएल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेवऑप्स और मशीन लर्निंग आर्किटेक्ट जैसे पदों पर विशेषज्ञता रखने वाले युवाओं के लिए संभावनाएं बढ़ रही हैं।