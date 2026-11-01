धनतेरस से पहले इंदौर में मिनी धनत्रयोदशी! 900 करोड़ का कारोबार, सराफा से ऑटोमोबाइल तक बाजार गुलजार

रवि पुष्य नक्षत्र पर महिलाओं ने घरेलू जरूरी सामग्री और साज-सजावट की वस्तुएं खरीदीं। खरीदारी के शुभ मुहूर्त के चलते सुबह से ही बाजार में चहल पहल शुरु हो गई। महिलाओं-बच्चों के साथ युवा वर्ग में भी खरीदारी के प्रति खासा उत्साह नजर आया। बाजारों में मिट्टी से निर्मित दीपक, मूर्तियां, मोम से बने दीपक, पूजन सामग्री, गृह उपयोगी वस्तुएं, साज सजावट सामग्री भी जमकर खरीदे। सजावट कारोबारी प्रेम चंदेल ने बताया कि, दिवाली के लिए लोगों ने घर पर मोती का बंदरबाद, हार व अन्य प्रमुख सामाग्री की खरीदी की। बाजार मांग के मुकाबले करीब 15 करोड़ का कारोबार आंका गया।