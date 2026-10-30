30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

मंत्री नागर चौहान से रिश्ते का दावा करने वाली महिला का यू-टर्न, एक करोड़ और बंगले की डील की भी चर्चा

Nagar Singh Chauhan Controversy: मंत्री नागर सिंह चौहान के खिलाफ गंभीर खुलासा करने वाली महिला रश्मि सिंह चौहान अपने बयान से पलटी। नई वीडियो बनाकर बोली- तनाव में बनाया था वीडियो, वह अच्छे नेता।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Updated: 30 Oct 2026, 12:50 PM IST

nagar singh chauhan controversy woman new video viral

Nagar Singh Chauhan Controversy: मंत्री पर आरोप लगाने वाली महिला बयान से पलटी (फोटो सोर्स- Nagar singh chauhan facebook/Patrika)

Nagar Singh Chauhan Controversy: मध्य प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और आलीराजपुर से विधायक नागर सिंह चौहान से 20 साल रिश्ता बताने वाली रश्मि सिंह चौहान शुक्रवार को बयान से पलट गई। महिला ने सोशल मीडिया पर नया वीडियो जारी किया। इस वीडियो में मंत्री और उनकी सांसद पत्नी अनिता चौहान पर गंभीर आरोप लगाने वाली महिला ने कहा कि उसने तनाव में आकर पिछले वीडियो बनाया था। यही नहीं, महिला ने नागर सिंह को बहुत अच्छा और काबिल नेता भी बताया। सूत्रों के अनुसार, मंत्री और महिला के बीच डील के बाद महिला ने यह वीडियो जारी किया है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है।

चौहान बहुत अच्छे और काबिल नेता- महिला का नया दवा

नई वीडियो में महिला ने दावा किया कि मंत्री पर आरोप लगाने वाला वीडियो उसने निराशा और तनाव में आकर बनाया था। अपने बयान पलटते हुए महिला बोली कि 'मेरे, नागर सिंह चौहान, उनकी पत्नी अनीता और उनके पिता से अच्छे संबंध है। मैं परेशान थी जिस कारण मैंने वो वीडियो बनाया था। हमारे बेच कुछ भी गलत नहीं है। ये वीडियो कैसे वायरल हुआ मुझे नहीं पता।' सीएम मोहन यादव को लिखे लेटर को लेकर भी महिला ने बताया कि- परेशानी में आकर मैंने मुख्यमंत्री पत्र लिखा था। मेरे और मंत्री के बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पुराने वीडियो को मंत्री को बदनाम करने के लिए वायरल किया जा रहा है। मंत्री नागर सिंह चौहान बहुत अच्छे और काबिल नेता है। क्षेत्र में उनकी छवि साफ और मदद करने वाले नेता की है।

शिवराज सिंह चौहान की मां का देहांत, केंद्रीय मंत्री ने निरस्त किए सभी कार्यक्रम

ये भी पढ़ें
image

एक करोड़ और बंगले में हुई डील- सूत्र

सूत्रों के मुताबिक, मंत्री और आरोप लगाने महिला उसके परिवार के साथ एक बड़ी डील के बाद यह नया वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक करोड़ रुपए और एक बंगले की डील होने के बाद महिला ने नया वीडियो जारी किया है। सूत्रों के अनुसार, नया वीडियो जारी करने से पहले मंत्री के आवास पर महिला और नागर सिंह चौहान की मुलाकात भी चर्चा है। महिला बयानों से भले ही पलट जाए लेकिन मंत्री चौहान की मुश्किलें कम नहीं होंगी।

पहली वीडियो में लगाए थे ये आरोप

  • 18 साल की उम्र से रिश्ते में होने का किया था दावा
  • सांसद पत्नी अनिता चौहान पर प्रताड़ना और धमकी देने के लगाए थे आरोप
  • सांसद अनीता सिंह चौहान पर धमकी भरे मैसेज भेजने का आरोप
  • सासंद के व्यवहार के कारण मंत्री का तनाव में होने का किया था दावा

वीडियो से एक दिन पहले आवास पर चर्चा की खबर

पहली वीडियो वायरल होने से एक दिन पहले महिला के मंत्री के आवास पर पहुंचने और वहां परिवार के कुछ सदस्यों की मौजूदगी में चर्चा होने की बात सामने आई है। चर्चा है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझने की स्थिति बनी थी, लेकिन इसके अगले दिन महिला का मंत्री पर आरोप लगाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह भी दावा किया गया था कि वीडियो कुछ दिन पुराना है। हालांकि, वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया और कथित बातचीत में क्या हुआ, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

मंत्री और सांसद पत्नी ने बताया था राजनीतिक साजिश

मंत्री नागरसिंह चौहान ने महिला के आरोपों को राजनीति से प्रेरित और गहरी साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। वहीं, सांसद अनिता चौहान ने कहा कि उन्होंने संबंधित महिला के साथ कोई गलत या विवादित व्यवहार नहीं किया। सांसद के अनुसार, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है।

पहले भी चर्चा में रहा मंत्री का विवाद

नागर सिंह चौहान इससे पहले भी राजनीतिक विवादों को लेकर चर्चा में रहे हैं। पर्यावरण विभाग का प्रभार वापस लिए जाने के दौरान उनकी नाराजगी का वीडियो सामने आया था। इसके बाद भोपाल से दिल्ली तक उनकी सक्रियता राजनीतिक चर्चाओं का विषय बनी थी। कांग्रेस भी समय-समय पर मंत्री को लेकर आरोप लगाती रही है। अब महिला के वायरल वीडियो और उस पर मंत्री व सांसद की सफाई के बाद मामला फिर चर्चा में है। हालांकि, फिलहाल सामने आए आरोपों की अधिकृत पुष्टि नहीं है।

MP Rajya Sabha: भोपाल आएंगे हरदीप सिंह पुरी, 31 अक्टूबर को भरेंगे नामांकन, सीएम मोहन यादव भी होंगे साथ

ये भी पढ़ें
MP Rajya Sabha Election Hardeep Singh Puri

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 12:50 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मंत्री नागर चौहान से रिश्ते का दावा करने वाली महिला का यू-टर्न, एक करोड़ और बंगले की डील की भी चर्चा

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

करवा चौथ के रंग में रंगा इंदौर, 1101 महिलाओं ने लिया जल संरक्षण और प्रदूषण मुक्त दिवाली का संकल्प

Karwa Chauth Mahotsav
इंदौर

‘साइकिल से आता था, फिर भी हार गया’, जीतू पटवारी का छलका दर्द, राऊ छोड़ नई सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें

jitu patwari expresses anguish rau seat mp vidhan sabha election 2028
इंदौर

इंदौर में गुस्साए छात्रों ने ढहा दिया निर्माण, स्कूल की जमीन पर निर्माण को लेकर बवाल

Betma School Land Dispute
इंदौर

राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस की तैयारी तेज, इंदौर में जीतू पटवारी ने बनाई महारैली की रणनीति

Jitu Patwari Meeting
इंदौर

सरोगेसी से दो बच्चों का जन्म, फिर शुरू हुआ विवाद, इंदौर में थाने पहुंची बिजनेसमैन की पत्नी

Indore Surrogacy Blackmail Case
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.