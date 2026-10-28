राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस की तैयारी तेज, इंदौर में जीतू पटवारी ने बनाई महारैली की रणनीति

Indore News : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आह्वान पर INDI अलाइंस के सभी विपक्षी दलों के साथ - साथ देश के आम जन के लिए आने वाली 1 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में होने जा रहे 'वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान' को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार तैयारियां तेज करती जा रही है। इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में होने जा रही विशाल रैली को लेकर अहम चर्चा की गई। साथ ही, राष्ट्रीय नेतृत्व से मिले दिशा - निर्देशों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस का रोडमैप तैयार किया गया।