28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस की तैयारी तेज, इंदौर में जीतू पटवारी ने बनाई महारैली की रणनीति

Jitu Patwari Meeting : 1 नवंबर को दिल्ली में होने जा रही 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में इंदौर में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा किया गया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 28 Oct 2026, 7:08 PM IST

Jitu Patwari Meeting

इंदौर में कांग्रेस की अहम बैठक (फोटो सोर्स: Jitu Patwari Facebook)

Indore News : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आह्वान पर INDI अलाइंस के सभी विपक्षी दलों के साथ - साथ देश के आम जन के लिए आने वाली 1 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में होने जा रहे 'वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान' को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार तैयारियां तेज करती जा रही है। इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में होने जा रही विशाल रैली को लेकर अहम चर्चा की गई। साथ ही, राष्ट्रीय नेतृत्व से मिले दिशा - निर्देशों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस का रोडमैप तैयार किया गया।

कार्यक्रम में शामिल हुए जीतू पटवारी

सीधी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सड़क पर उतरी युवा कांग्रेस, पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर रोका

ये भी पढ़ें
Youth Congress Protest

इंदौर में स्थित कांग्रेस कार्यालय 'गांधी भवन' में आयोजित 'वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान' को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस अद्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि, आयोजन में भागीदारी कर दिल्ली में 01 नवंबर को होने वाली महारैली में इंदौर ग्रामीण कांग्रेस परिवार से ऐतिहासिक भागीदारी के लिए सामूहिक संकल्प लिया गया है।

जीतू पटवारी का दावा

इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि, जिस तरह की तैयारी प्रदेश कांग्रेस की ओर से की जा चुकी है। उसके अनुसार, दिल्ली में होने वाली महारैली में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से पहुंचेंगे।

बैठक में शामिल हुए ये कांग्रेस नेता

आपको बता दें कि, कांग्रेस की इस अहम बैठक में एआईसीसी ऑब्जर्वर और सीडब्ल्यूसी सदस्य मोहम्मद आरिफ खान, प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी उषा नायडू, इंदौर जिला ग्रामीण के सह प्रभारी अजय रघुवंशी और जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के साथ - साथ सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं शामिल हुए थे।

पारंपरिक खेती के साथ नई फसलों पर जोर, कटनी के किसानों की तारीफ में क्या बोले सीएम मोहन यादव?

ये भी पढ़ें
Balaram Krishi Mahotsav

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2026, 7:08 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस की तैयारी तेज, इंदौर में जीतू पटवारी ने बनाई महारैली की रणनीति

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरोगेसी से दो बच्चों का जन्म, फिर शुरू हुआ विवाद, इंदौर में थाने पहुंची बिजनेसमैन की पत्नी

Indore Surrogacy Blackmail Case
इंदौर

एमपी बनेगा देश का बड़ा इकोनॉमिक सेंटर! भोपाल-इंदौर के बीच 1 लाख करोड़ के औद्योगिक विकास की तैयारी

Urban Growth Conclave 2.0
इंदौर

डॉक्टर ने बताया घर पर ‘ब्रेस्ट क्रैंसर’ चेक करने का आसान तरीका ! ये 3 लक्षण न करें इग्नोर

अस्पताल और कैंसर सेल, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
इंदौर

हार्ट मरीजों को राहत: घर पर होगी ECG की निगरानी, इंदौर में बनाया गया AI बेस्ड ‘हार्ट बॉक्स’

अस्पताल में ईसीजी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
इंदौर

Indore Dahod Rail Line: टनल में फंसी ट्रेन तो यात्रियों को बचाएगा ‘रेस्क्यू सॉफ्ट’, खतरे से बच सकेंगे यात्री

इंदौर-दाहोद रेल प्रोजेक्ट (Photo Source- Dahod Indore Rail LineX handle)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.