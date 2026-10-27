डॉक्टर ने बताया घर पर ‘ब्रेस्ट क्रैंसर’ चेक करने का आसान तरीका ! ये 3 लक्षण न करें इग्नोर

डॉ. दिलीप कुमार के अनुसार, स्तन कैंसर के शुरुआती चरण में अक्सर दर्द नहीं होता। इसके कारण महिलाएं समय पर जांच नहीं करातीं और कई मामलों में बीमारी की पहचान होने तक कैंसर उन्नत अवस्था में पहुंच जाता है। करीब 60 प्रतिशत मरीज बीमारी की उन्नत अवस्था में या कैंसर के शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने के बाद अस्पताल पहुंच रहे हैं। कई महिलाएं पहले सामान्य चिकित्सकों या घरेलू डॉक्टरों से जांच कराती हैं, जहां बीमारी की पहचान नहीं हो पाती। उन्होंने बताया कि तीन साल के अध्ययन में शुरुआती अवस्था में इलाज कराने वाली महिलाओं में जीवित रहने की दर 92 प्रतिशत तक रही।