लंदन तक पहुंचेगी MP की पहचान, 3 नवंबर को एक साथ जुटेंगे ट्रैवल राइटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स

पर्यटन के अंतरराष्ट्रीय प्रचार के लिए इस तरह के आयोजनों में प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, ऐतिहासिक स्थलों, स्थानीय परंपराओं और खानपान को एक साथ प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। हालांकि, आयोजन के बाद इससे पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी, इस संबंध में फिलहाल कोई लक्ष्य या अनुमानित आंकड़ा साझा नहीं किया गया है। इस तरह के आयोजनों से प्रदेश को विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों के यात्रियों के बीच भी अपनी पहचान मजबूत करने में मदद मिल सकती है। स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक कला और क्षेत्रीय व्यंजनों को प्रदर्शित कर पर्यटन के नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं। इससे होटल, परिवहन, गाइड और स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों को भी रोजगार व आय बढ़ने की संभावनाएं मिल सकती हैं।