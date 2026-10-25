10 महीने बाद बेटी ने मां को बताई दोस्त व उसके साथियों की हरकत, इंदौर में हिरासत में 4 नाबालिग

वीडियो वायरल होने के डर से पीड़िता महीनों तक चुप रही लेकिन बीते दिनों आरोपियों ने उसका वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बारे में पता चलने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद मां बेटी को लेकर पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट सहित सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया और पीड़िता का मेडिकल कराया। पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी नाबालिग हैं।