“इसके शरीर में कोई है” आसाराम ने बरगलाकर किशोरी को कमरे में बुलाया था, बाहर प्रार्थना करते रहे थे मां-पिता

Asaram : बाबा आसाराम को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। हाल ही में उसे पैरोल पर 20 दिनों के लिए रिहा किया गया है। जेल से छूटने के बाद आसाराम उज्जैन में रह रहा है। वह पंचकर्म कराने 2 दिन धन्वंतरि आयुर्वेदिक अस्पताल भी गया था। आसाराम को सीने में दर्द की शिकायत भी है। बताया जा रहा है कि वह उज्जैन से ही जोधपुर के लिए रवाना होगा। 85 साल के आसाराम को नाबालिग की शिकायत के बाद 2013 में इंदौर आश्रम से गिरफ़्तार किया गया था। उसने शरीर में बुरे साए को दूर करने के नाम पर किशोरी को कमरे में बुलाया था। मां पिता बाहर भगवान से अपने बेटी के ठीक हो जाने की प्रार्थना करते रहे और अंदर आसाराम गंदा काम करता रहा। उसपर दुष्कर्म का एक अन्य केस भी है।