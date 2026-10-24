टाइगर श्रॉफ पर हमले का MP कनेक्शन, मुंबई क्राइम ब्रांच की इंदौर में दबिश, एक गिरफ्तार

इंदौर पुलिस के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच की ओर से शुक्रवार रात को इंदौर क्राइम ब्रांच टीम से संपर्क किया गया था। इसके बाद शनिवार को शहर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र से 22 वर्षीय युवक प्रांजल ठकराल को पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक प्रांजल ठकराल सोनीपत का रहने वाला है और 4-5 दिन पहले इंदौर में अपने भाई का इलाज कराने के लिए आया था। बताया जा रहा है कि प्रांजल पेशे से इंजीनियर है लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है और उसकी टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले में उसकी क्या भूमिका थी इसके बार में भी इंदौर पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। इंदौर पुलिस की ओर से बताया गया है कि आरोपी प्रांजल को पकड़कर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ मुंबई लेकर जा रही है। वहीं पर आरोपी ने पूछताछ की जाएगी।