24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

टाइगर श्रॉफ पर हमले का MP कनेक्शन, मुंबई क्राइम ब्रांच की इंदौर में दबिश, एक गिरफ्तार

Tiger Shroff Attack,: लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कर रही मामले की जांच।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Updated: 24 Oct 2026, 5:34 PM IST

Tiger Shroff Attack mp connection

Tiger Shroff Attack mp connection, टाइगर श्रॉफ व इंदौर से पकड़ाया आरोपी प्रांजल (Source-Patrika)

Tiger Shroff Attack: मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना के तार मध्यप्रदेश से भी जुड़ते दिख रहे हैं। मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर इंदौर में कार्रवाई की है। टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में इंदौर से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम प्रांजल ठकराल है और वो सोनीपत का रहने वाला है। उस पर हमले की कथित प्लानिंग और हथियारों की सप्लाई करने का शक है।

मुंबई से इंदौर तक पहुंची जांच की आंच

इंदौर पुलिस के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच की ओर से शुक्रवार रात को इंदौर क्राइम ब्रांच टीम से संपर्क किया गया था। इसके बाद शनिवार को शहर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र से 22 वर्षीय युवक प्रांजल ठकराल को पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक प्रांजल ठकराल सोनीपत का रहने वाला है और 4-5 दिन पहले इंदौर में अपने भाई का इलाज कराने के लिए आया था। बताया जा रहा है कि प्रांजल पेशे से इंजीनियर है लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है और उसकी टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले में उसकी क्या भूमिका थी इसके बार में भी इंदौर पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। इंदौर पुलिस की ओर से बताया गया है कि आरोपी प्रांजल को पकड़कर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ मुंबई लेकर जा रही है। वहीं पर आरोपी ने पूछताछ की जाएगी।

18 अक्टूबर की शाम हुआ था हमला

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर बीते दिनों 18 अक्टूबर की शाम करीब 7:00 बजे जुहू इलाके में पुष्पा पार्क के पास हमला हुआ था। टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलकर लौट रहे थे तभी उनकी कार जैसे ही पार्क के बाहर भीड़ की वजह से रुकी, तभी बाइक सवार शूटरों ने उनकी गाड़ी पर 5 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए थे। फायरिंग के कारण कार के कांच टूटने से टाइगर को मामूली खरोंचें और चोट आई थी लेकिन वो बच गए थे। हमले के अगले ही दिन मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने तीन मुख्य आरोपियों फूल सिंह (18), रेहान उर्फ सुक्का (18) और ऋतिक महतो (22) को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद सोनपत और उत्तर प्रदेश से कुणाल, सुमित, राधा और बबीता नाम के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों ने शूटरों तक हथियार पहुंचाए थे।

घर पर इंतजार कर रही थी मां, सड़क पर बिखरे थे स्कूल से आ रहे बच्चों के शव, पीथमपुर में दर्दनाक हादसा

ये भी पढ़ें
pithampur accident news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2026, 5:34 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / टाइगर श्रॉफ पर हमले का MP कनेक्शन, मुंबई क्राइम ब्रांच की इंदौर में दबिश, एक गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ब्लॉक हो चुकी थीं बाबा की दिल की नसें, कई गंभीर रोगों से ग्रस्त हुए 85 साल के आसाराम

Asaram Bapu
इंदौर

इंदौर में दिवाली पर अब खुद नहीं घिसनी पड़ेंगी टाइल्स, घर की सफाई के लिए एक क्लिक पर मिलेगी सर्विस

diwali home cleaning online service cost bathroom kitchen deep cleaning
इंदौर

सेमीकंडक्टर समिट-2026: जानिए सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों आगे बढ़ रहा है एमपी

Semiconductor Sector
इंदौर

सेमीकंडक्टर समिट-2026: इंदौर में 1200 करोड़ निवेश करेगी लालवाला इंडस्ट्रीज़, CM मोहन यादव से हुई चर्चा

Semiconductor Summit 2026
इंदौर

Cosmetic products: 18-30 साल के लोग सावधान ! ‘फेसवॉश- सनस्क्रीन’ से खराब हो रही स्किन, जानें एक्सपर्ट राय

कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल से पिंपल्स, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.