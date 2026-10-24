इंदौर में दिवाली पर अब खुद नहीं घिसनी पड़ेंगी टाइल्स, घर की सफाई के लिए एक क्लिक पर मिलेगी सर्विस

Diwali home cleaning online service: इंदौर में दिवाली पर अब खुद नहीं पड़ेगी किचन-बाथरूम की सफाई (फोटो सोर्स- ChatGPT)
Diwali home cleaning online service: दिवाली से पहले घर की सफाई अब केवल झाडू-पोछा, जाले हटाने और अलमारियों को चमकाने तक सीमित नहीं रह गई है। घर के फर्श, बाथरूम की टाइल्स, किचन में जमी चिकनाई, सोफा और गद्दों की सफाई के लिए मशीनों और पेशेवर सेवाओं का विकल्प भी सामने आया है। इसके साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेवा चुनने, कीमत देखने और बुकिंग करने की सुविधा ने सफाई के काम का तरीका बदला है।
इंदौर शहर में ऑनलाइन सफाई सेवाएं भी मिल रही हैं। एक क्लिक पर घर। बैठे कर्मचारी बुक कर सफाई करवाई जा सकती है। इनकी कीमतों पर नजर डालें तो एक कंपनी की वेबसाइट पर बाथरूम की इंटेंस ! क्लीनिंग की। शुरुआती कीमत 499 रुपए, सोफा क्लीनिंग की 499 रुपए और पूरी किचन की क्लीनिंग की शुरुआती कीमत 2,099 रुपए दर्ज है। ये अलग-अलग सेवाओं की सूचीबद्ध कीमतें हैं। घर का आकार, सफाई का दायरा और चुनी गई सेवा के अनुसार कुल खर्च अलग हो सकता है।
शहर के राजेश जैन कहते हैं कि करीब 5-10 साल पहले दिवाली की सफाई में परिवार के सदस्यों की भागीदारी 1 अहम रहती थी। अलमारियों का हटाना, जाले साफ करना, निकालना, पंखों से धूल सामान बाहर खिड़की-दरवाजे पोंछना और फर्श की धुलाई करना आम तौर पर घर के लोग मिलकर करते थे। दीवारों की धूल कपड़े या झाडू से हटाई जाती थी। अधिक गंदगी होने पर ब्रश और पानी का इस्तेमाल किया जाता था। रंगाई-पुताई की जरूरत होने पर स्थानीय पेंटर को बुलाया जाता था।
अब सफाई के लिए अलग-अलग काम के अनुसार सेवाएं चुनने का विकल्प भी उपलब्ध है। पूरे घर की सफाई | के बजाय केवल बाथरूम, किचन, सोफा, गद्दे या कालीन की सफाई बुक की जा सकती । है। इससे ग्राहक को अपनी जरूरत के अनुसार सेवा चुनने ! का विकल्प मिलता है। हालांकि, । इससे हर परिवार का खर्च कम। हो, यह जरूरी नहीं है। मशीनों और पेशेवर कर्मचारियों वाली । सेवाओं के लिए अलग भुगतान करना पड़ता है।
इंजीनियर रवि कुमार ठगेले ने बताया कि आधुनिक सफाई सेवाओं में अलग-अलग सतहों के लिए अलग उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्श और टाइल्स की सफाई के लिए स्क्रबिंग मशीन, कपड़े के सोफे से धूल निकालने के लिए ड्राई वैक्यूम क्लीनर तथा दाग हटाने के लिए वेट शैंपूइंग और वेट वैक्यूमिंग जैसी प्रक्रियाएं इस्तेमाल की जा रही हैं। दीवारों की घिसाई के लिए इलेक्ट्रिक सेंडर, दरारों की मरम्मत के लिए उपयुक्त पुट्टी और सीलेंट तथा नमी की समस्या के लिए वॉटरप्रूफिंग जैसे विकल्प इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
गृहिणी अनामिका जैन ने बताया कि दिवाली से पहले सफाई के खर्च का अनुमान लगाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म एक विकल्प बन रहे हैं। ग्राहक उपलब्ध सेवाओं और उनकी शुरुआती कीमतों को देखकर अपनी जरूरत के हिसाब से बजट तय कर सकते हैं। हालांकि, पहले से घर की सफाई करना महंगा हो रहा है।
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