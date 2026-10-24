इंदौर में दिवाली पर अब खुद नहीं घिसनी पड़ेंगी टाइल्स, घर की सफाई के लिए एक क्लिक पर मिलेगी सर्विस

इंजीनियर रवि कुमार ठगेले ने बताया कि आधुनिक सफाई सेवाओं में अलग-अलग सतहों के लिए अलग उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्श और टाइल्स की सफाई के लिए स्क्रबिंग मशीन, कपड़े के सोफे से धूल निकालने के लिए ड्राई वैक्यूम क्लीनर तथा दाग हटाने के लिए वेट शैंपूइंग और वेट वैक्यूमिंग जैसी प्रक्रियाएं इस्तेमाल की जा रही हैं। दीवारों की घिसाई के लिए इलेक्ट्रिक सेंडर, दरारों की मरम्मत के लिए उपयुक्त पुट्टी और सीलेंट तथा नमी की समस्या के लिए वॉटरप्रूफिंग जैसे विकल्प इस्तेमाल किए जा रहे हैं।