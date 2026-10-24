एमपी के पूर्व सीएम के विधायक बेटे ने जनता को बताया ‘रावण रूपी’, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल

यह विवाद औबेदुल्लागंज में दशहरा पर हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम से से जुड़ा हुआ है। इसमें पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा के पुत्र और भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान अपने उदबोधन में वह राम और रावण की चर्चा करते हुए अलग ही धुन में पहुंच गए। उन्होंने आगे कहा कि यहां जो भी रावण रूपी लोग मौजूद हैं उन्हें दशहरे की बधाई। दिलचस्प बात यह है कि मंच के सामने बैठे लोगों को विधायक जहां रावण रूपी बता रहे थे उसी दौरान भाजपा के कार्यकर्ता जयश्रीराम के नारे लगा रहे थे। इस पर विवाद बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने पर बढ़ा।