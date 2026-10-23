शिवराज सिंह चौहान की काट के लिए कांग्रेस बेकरार, इस नेता पर फिर लगाया दांव

Shivrajsingh Vs Dharmendra singh : मध्यप्रदेश में कांग्रेस करीब ढाई दशक से सत्ता से बाहर है। 15 माह की कमलनाथ सरकार को छोड़कर पार्टी लगातार विपक्ष में ही है। पिछले विधानसभा चुनावों में जहां कांग्रेस को करारी हार मिली वहीं लोकसभा की भी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। पार्टी मानो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। इसी तारतम्य में शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने जबलपुर संभाग और नर्मदापुरम संभाग की अलग अलग बैठकें लेकर पार्टी की स्थिति की समीक्षा की। इधर धर्मेंद्र सिंह चौहान को एक बार पुन: मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस की कमान सौंप दी गई। उनकी नियुक्ति को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की काट के रूप में देखा जा रहा है।