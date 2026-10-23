एमपी में 600 करोड़ की खरीदी में 100 करोड़ खा गई बीजेपी, नेता-अफसरों को बेनकाब करने कांग्रेस का बड़ा प्लान

Jitu Patwari : एमपी में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस राज्य सरकार पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने अब कहा है कि 600 करोड़ की विमान, हेलिकाप्टर की खरीदी में 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। यह पैसा नेता-अफसर खा गए। कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इसको बेनकाब करने प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा प्लान बनाया है। उन्होंने कांग्रेस जनों से नगरीय निकायों में पसरे भ्रष्टाचार को उजागर करने को कहा है।