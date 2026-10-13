IPS की कड़की से थर्रा गया था आसाराम, सपाट शब्दों में पूछा था: बाबा तू तो ये बता कि तूने क्या किया

Baba Asaram : धार्मिक प्रवचन, सत्संग की आड़ में कई अनैतिक व गैर कानूनी कार्य करनेवाला आसाराम ( Asaram ) एक फिर चर्चा में है। उसे अभी पैरोल पर जेल से रिहा किया गया है। आसाराम ने बाहर आकर पहले अपनी मेडिकल जांच कराई और इसके बाद जोधपुर के आश्रम में चला गया। वह दुष्कर्म के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले पर राजस्थान कैडर के IPS अजयपाल लांबा ( IPS Ajaypal Lamba ) द्वारा एक किताब लिखी गई है। गनिंग फॉर द गॉडमैन : द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापूज कॉन्विक्शन ( Gunning for the Godman: The True Story Behind Asaram Bapu’s Conviction ) नामक इस किताब में आसाराम की गिरफ्तारी के दौरान मची आपाधापी, उसके नाटक और आखिरकार दुष्कर्म का गुनाह कबूल लेने वाला बयान का भी उल्लेख किया गया है। IPS अजयपाल लांबा ने पुस्तक में अपनी सख्ती का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा है ​जब मैंने सपाट शब्दों में पूछा कि बाबा तू तो यह बता कि तूने क्या किया है, तब वह सहम उठा था।