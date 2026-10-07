7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

आसाराम को पकड़कर साढ़े 6 सौ किमी दूर ले गई थी जांबाज महिला अधिकारी, हर पैंतरा किया नाकाम

Asaram Case : इंदौर से पकड़ाया था नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी आसाराम, मुख्य जांच अधिकारी चंचल मिश्रा ने आश्रम से गिरफ्तार किया था
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 07, 2026

Asaram Bapu

इंदौर से पकड़ाया था दुष्कर्म का दोषी आसाराम (फोटो-पत्रिका)

Asaram Case : दुष्कर्म का दोषी आसाराम एक बार पुन: सुर्खियों में है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उसे 20 दिन की पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 3 अगस्त के इस आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी भी जताई। आसाराम पर नाबालिग से दुष्कर्म का केस सन 2013 में दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले की मुख्य जांच अधिकारी चंचल मिश्रा ने उसे एमपी के इंदौर स्थित आश्रम से गिरफ्तार किया था। आसाराम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हर तिकड़म आजमाई। अपने प्रभाव और रसूख का पूरा इस्तेमाल किया पर राजस्थान पुलिस सेवा की जांबाज महिला अधिकारी टस से मस नहीं हुई। तमाम दबावों को दरकिनार करते हुए वे आसाराम को पकड़कर साढ़े 6 सौ किलोमीटर दूर जोधपुर ले गई थीं।

पेरोल मामले ने आसाराम को फिर चर्चा में ला दिया है। इसके साथ ही राजस्थान की दबंग महिला पुलिस अधिकारी चंचल मिश्रा की तस्वीर भी जेहन में उभर रही है जो अपनी जान का जोखिम उठाकर भी उसे गिरफ़्तार करने इंदौर आ गई थीं। उन्होंने अरेस्टिंग से बचने के आसाराम के सारे दांव फेल कर दिए थे। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए चंचल मिश्रा का सबसे अहम रोल है। उन्होंने इस केस में अपने हर कानूनी अधिकार का पूरी मजबूती से इस्तेमाल किया।

साढ़े 6 सौ किलोमीटर दूर जोधपुर ले जाना बेहद जोखिम भरा था

पुलिस अधिकारी चंचल मिश्रा 31 अगस्त 2013 को आसाराम को गिरफ़्तार करने इंदौर आईं। उनके पास केवल चार जवानों की टीम थी। आसाराम जैसे शख्स को इंदौर से साढ़े 6 सौ किलोमीटर दूर जोधपुर ले जाना बेहद जोखिम भरा काम था पर वे जरा नहीं डरीं। चंचल मिश्रा और उनकी टीम ने आसाराम को पकड़ा और तुरंत इंदौर एयरपोर्ट रवाना हो गए। यहां से फ़्लाइट से उसे जोधपुर ले गए जहां कोर्ट में पेश कर दिया।

आश्रम में प्रवचन करता रहा

चंचल मिश्रा के इंदौर आने की आसाराम को पहले ही भनक लग चुकी थी। वह आश्रम में प्रवचन करता रहा। बाद में आसाराम ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। तब जांच अधिकारी चंचल मिश्रा ने उसे सीधे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने की चेतावनी दे दी। आश्रम के बाहर समर्थकों की भीड़ हंगामा मचा रही थी। आसाराम के पैंतरों के कारण पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। उसे रात करीब डेढ़ बजे गिरफ़्तार किया जा सका।

पुलिस पकड़ से दूर हुआ राकेश अग्रवाल का शातिर केयरटेकर, 500 सीसीटीवी को भी छकाया, ट्रेस करना मुश्किल

ये भी पढ़ें
Retired IAS Rakesh Agrawal murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2026 01:18 pm

Published on:

07 Oct 2026 01:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / आसाराम को पकड़कर साढ़े 6 सौ किमी दूर ले गई थी जांबाज महिला अधिकारी, हर पैंतरा किया नाकाम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी बीजेपी के बड़े नेता को घेर रही कांग्रेस, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बनाया प्लान

congress made a plan to corner a big leader of mp bjp
भोपाल

Breaking: भोपाल में सिंगर Jubin Nautiyal के कॉन्सर्ट में बवाल पर बड़ा अपडेट, छात्रों-पुलिस विवाद की होगी जांच

Jubin Nautiyal Bhopal Concert students police dispute investigation
भोपाल

वरिष्ठ नेता के देहांत पर एमपी में शोक, सीएम मोहन यादव ने दिया कांधा, उज्जैन में हुआ अंतिम संस्कार

वरिष्ठ नेता की अर्थी को सीएम मोहन यादव ने दिया कांधा
भोपाल

” भविष्य गिरवी रखकर भला करने का झूठा भरोसा दे रही बीजेपी”, जीतू पटवारी का बड़ा हमला

Jitu Patwari
भोपाल

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट: भोपाल में 10 मिनट का सफर 33 मिनट में, 80% सड़क पर डामर नहीं

मेट्रो प्रोजेक्ट: Photo Source - Patrika
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.