IPS Abhijit Ranjan : मध्यप्रदेश कैडर के आइपीएस अफसर अभिजीत रंजन के खिलाफ जांच के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। जबलपुर के एक अधिवक्ता की शिकायत पर यह कदम उठाया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा पत्र भेजे जाने के साथ ही आइपीएस अभिजीत रंजन एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। वे अभी भोपाल के पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (पीटीआरआइ) में एआइजी के रूप में पदस्थ हैं। इससे पहले आइपीएस अभिजीत रंजन कटनी के एसपी थे। तब वहां सीएसपी (CSP) के रूप में ख्याति मिश्रा पदस्थ थीं। उनके तहसीलदार पति शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने अपनी पत्नी को लेकर कटनी के तत्कालीन एसपी अभिजीत रंजन पर अनेक गंभीर आरोप लगाए थे जिसके बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया था। अब गृह मंत्रालय के पत्र से उनकी मुश्किलें फिर बढ़ती दिख रहीं हैं।