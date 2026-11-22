मध्यप्रदेश कैडर के आइपीएस अफसर अभिजीत रंजन भोपाल के पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (पीटीआरआइ) में एआइजी के रूप में पदस्थ हैं। उनके खिलाफ 25 अक्टूबर 2026 को गृह मंत्रालय में शिकायत भेजी गई थी। आइपीएस अभिजीत रंजन की आधारताल जबलपुर के जयप्रकाश नगर निवासी राजकुमार सोनी ने शिकायत की। उनकी शिकायत पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। अभिजीत रंजन की लंबित जांच को लेकर यह शिकायत की गई है। गृह मंत्रालय की सख्ती से अभिजीत रंजन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले भी एक विवादित मामले के बाद उन्हें फील्ड पोस्टिंग से हटाया जा चुका है।