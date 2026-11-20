CM Yogi Mother Death : यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का निधन हो गया है। वे 92 साल की थीं। स्वर्गीय सावित्री देवी ने अपने उत्तराखंड निवास पर अंतिम सांस ली। सीएम योगी की मां के निधन पर मध्यप्रदेश के बीजेपी नेताओं, मंत्रियों ने शोक जताया है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, विधायक रीति पाठक आदि ने स्वर्गीय सावित्री देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति देने की कामना की है।