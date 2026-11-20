Bhopal Metro Blue Line: 65 साल पुराने 340 घर-दुकानों पर चलेगा बुलडोजर (फोटो सोर्स- Patrika)
Jahangirabad Market Demolition:भोपाल में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की ब्लू लाइन (Bhopal Metro Blue Line) जहांगीराबाद में सबसे बड़ा झटका देने जा रही है। जहांगीराबाद बाजार और रहवासी क्षेत्र में एक किमी लंबाई तक का हिस्सा तोडना तय कर दिया है। 340 निर्माण तय है, इनमें से 12 के बाद पूरे दस्तावेज है। मेट्रो रेल कारपोरेशन से लेकर जिला प्रशासन और निगम अमले की ओर से लोगों को अपने परिसर खाली कर शिफ्ट होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
तीन दिन में जगह खाली करने का कहा जा रहा है। घर- दुकान टूटेंगे लोगों ने मान लिया है। कार्रवाई से पहले ही अपने घर-दुकान से कीमती व काम के सामान को ले जाना शुरू कर दिया। खुद ही अपने शेड हटा रहे है। प्रशासन की टीम ने यहां बुलडोजर की कार्रवाई तय कर दी थी, लेकिन दो दिन पहले सांसद आलोक शर्मा की क्षेत्र में ही संयुक्त बैठक के बाद कुछ समय मिला है। मुआवजा और अन्य मामलों पर चर्चा चल रही है।
ब्लू लाइन भदभदा से रत्नागिरी तिराहे तक 13 किमी लंबाई में है। रोशनपुरा से राजभवन रोड पर होते हुए ये जहांगीराबाद में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से एंट्री करेगी ओर पूरे बाजार की दुकान-मकानों के अंदर से होते हुए आगे मुख्यमार्ग से अशोका गार्डन प्रभात चौराहा की ओर निकल जाएगी। एक निजी अस्पताल व माता मंदिर का हिस्सा भी इसमें जा रहा है।
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