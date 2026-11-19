Hockey Champions Trophy: हॉकी के जादूगर माने जाते हैं मेजर ध्यानचंद। उनकी जादुई स्टिक से लेकर ऐतिहासिक ऐशबाग स्टेडियम के मैदानों तक भोपाल का हॉकी के साथ एक गहरा नाता रहा है। हॉकी की इसी नर्सरी और माटी पर एक बार फिर भारतीय हॉकी के स्वर्णिम इतिहास का नया पन्ना पलटने जा रहा है। 19 से 28 नवंबर तक नाथू बरखेड़ा स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 का आगाज होगा। आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय टीम इतिहास रचने के संकल्प के साथ गुरुवार को मैदान में उतरेगी। यह टूर्नामेंट न सिर्फ मध्यप्रदेश के खेल इतिहास में एक मील का पत्थर है, बल्कि शहर में अंतरराष्ट्रीय हॉकी की लगभग तीन दशक बाद हो रही धमाकेदार वापसी भी है।