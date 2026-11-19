Bhopal news: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में बैठकर आठ राज्यों के सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों को पत्रकार बनकर धमकाने और उनसे पैसे वसूलने वाले फर्जी कॉल सेंटर गिरोह की जांच के लिए नागपुर ग्रामीण पुलिस ने के एसआईटी गठित की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम पूरे नेटवर्क की जांच करेगी। इस गिरोह का खुलासा होने के बाद पुलिस ने चार महिलाओं को गिरफ्तार किया था। अदालत ने चारों को 21 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा है। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। आशंका है कि इस तरह के रंगदारी वसूली के दूसरे गिरोह भी सक्रिय हो सकते हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 7 लाख 29 हजार 260 रुपए का सामान जब्त किया है। इसमें 54 मोबाइल, कीमत 5 लाख रुपए है। दो लैपटॉप, दो कंप्यूटर और एक प्रिंटर, कीमत 2.15 लाख रुपए शामिल हैं।