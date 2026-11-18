MP News : पिछले दिनों मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर अभियान में चुनाव आयोग की ओर से राज्य के कुल 34,25,078 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। हालांकि, आयोग की ओर से बीते 12 नवंबर से एसएसआर प्रक्रिया के तहत 18 वर्षी पूरे कर चुके युवाओं के साथ साथ त्रुटि पाए गए नामों को दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। इसी बीच अब प्रदेश कांग्रेस भी अभियान चलाकर छूटे हुए नामों का सत्यापन करने का अभियान शुरु करने जा रही है। बताया जा रहा है कि, कांग्रेस 22 से 30 नवंबर के बीच सत्यापन अभियान चलाएगी।