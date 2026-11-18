कटारा हिल्स थाना क्षेत्र की स्वर्ण कुंज कॉलोनी स्थित कृष्णा टावर निवासी 47 वर्षीय रजनी सिंह पुंडीर गृहिणी ने पुलिस को बताया कि 12 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे गूगल पे पर बैलेंस चेक करने के दौरान खाते में करीब 1.77 लाख रुपए थे। दुकान के बिजली बिल के 3871 रुपए का भुगतान करने के बाद उन्हें खाते में करीब 74 हजार रुपए शेष होने का मैसेज मिला। दोबारा जांच करने पर बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से 97,432 रुपए कम मिले। गूगल पे की हिस्ट्री में भी रकम का ट्रांजेक्शन नहीं दिखा। महिला का कहना था कि उसने न तो किसी लिंक पर क्लिक किया था और न ही किसी को ओटीपी बताया था। बैंक स्टेटमेंट निकलवाने पर 11 नवंबर को रकम निकलने की जानकारी मिली।