टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञों को मिलाकर एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति वर्तमान और आगामी 50 साल की जरूरतों का खाका तैयार करेगी। इसे अंतिम रूप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की टीम करेगी। इसमें अभी तक संबंधित धार्मिक नगरी में आए अधिकतम श्रद्धालुओं का डेटा भी जुटाया जा रहा है। उसके अनुरूप ही प्लानिंग होगी। ताकि श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित की जा सके।